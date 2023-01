Har mista kontakt med vindtavla: Kan vere for høg vind til å køyre over utan at ein veit det

Skilta som viser vindstyrken på Måløybrua er ute av drift. Mykje tyder på at det også gjeld sjølve bommen, noko som gjer at ein kan risikere å køyre over brua når den skulle ha vore stengt.