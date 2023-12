Det har gått et steinras som sperrer fylkesveg 5715 ved Refvikvatnet på Vågsøy i Kinn kommune.

Det er Vegtrafikksentralen Vest som melder dette kl. 11.53 tirsdag.

En tipser på stedet forteller at raset har gått på veien opp til Kvalheim, cirka midtveis mellom avkjøringa mot Kvalheim og toppen av Kvalheimsvegen der den flater ut mot Kvalheimsbygda.

Tipseren bekrefter at det ikke er passering for biltrafikk, og at en venter på at en dumper skal komme og fjerne store steiner i vegbanen.