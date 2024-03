For russen ved Måløy vidaregåande skule er det Lone Kvalheim som er aksjonsleder.

– Innsamlingen er heldigital denne gangen, noe som betyr at vi ikke kommer til å gå rundt med bøsser, men med skilt rundt halsen som viser Vippsnummeret som vi bruker, sier Kvalheim til Fjordenes Tidende.

Her er et utvalg av årets måløyruss sammen med rektor Ellen Jåvold. Foto: Privat

En gentest kan redde liv

Pengene fra årets aksjon går til forskning slik at alle kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest tidligere i forløpet – og den beste behandlingen basert på resultatene.

– Så lenge sykdommen holder seg i ett organ, lar den seg vanligvis kurere med tradisjonell behandling som stråling, cellegift og kirurgi. Når kreften sprer seg, blir det langt vanskeligere. Hos de aller fleste av de omkring 11.000 som årlig dør av kreft i Norge, har sykdommen spredt seg og legene gått tomme for livreddende behandling. Hadde pasientene blitt gentestet, kunne situasjonen vært en annen, skriver Kreftforeningen i en pressemelding.

En gentest av kreftsvulsten kan i mange tilfeller avdekke hvilke genfeil som har betydning for at en gitt pasient har fått kreft. Testen kan dermed bane vei for målrettet behandling som retter seg mot å gjenopprette feilen. Da kan pasienten håpe på en framtid, selv med kreft som har spredd seg.

– Pasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling, kan rutinemessig få tilbud om en gentest av svulsten. For en rekke kjente genfeil finnes det målrettet behandling.

Gentest til flere tidligere i forløpet

Målrettet behandling kan gi mer tid til en vesentlig del av pasientene. Samtidig er det en erkjennelse at effekten kan avta raskt fordi kreften på et så sent stadium ofte er blitt motstandsdyktig og vanskelig å knekke.

– Derfor bør en gentest – og deretter målrettet behandling, hvis slik behandling er tilgjengelig – tilbys tidligere i forløpet, før kreftcellene har blitt resistente etter flere runder med standardbehandling, skriver Kreftforeningen.

Innsamling også en annen dag

I samband med aksjonen i Måløy-området 6. mars blir det også dette året laget en egen innsamling litt senere som har å gjøre med fysisk aktivitet. Her er det næringslivet som utfordres.

– Vi utfordrer lokale bedrifter til å donere en selvvalgt sum for hver turgåer som registrerer seg på toppen av fjellet Kletten i Deknepollen lørdag 6. april, sier Lone Kvalheim.

– Når dagen er over teller vi over antallet registreringer og bekrefter dette tallet til bedriftene som har valgt å støtte aksjonen på denne måten. Så betaler de inn pengene på nettsiden vår hos Kreftforeningen.