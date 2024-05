Rundt 50 personar tok den oppfinnsame komiteen på ordet og kom i badetøy.

Ifølge Vederhus var det om lag 11 grader i vatnet.

– Å avslutte 17. maifeiringa med felles sjøbad er vel ikkje så vanleg på våre kantar, men det blei ei heilt spesiell og minnerik avslutning. Det var ein glad og modig gjeng av ungar og vaksne, ungdomar og gamle som stilte opp, seier ho og legg til:

– Hamna blei fyllt av glede, latter og nokre «huff kor kaldt»-rop. Det var plasking og svømming på og under vatn med stor heiagjeng på land som publikum. Nokre bada for første gong dette året, andre var meir trena, smiler ho.

Vederhus skryt av 17. mai-komiteen og dei friviljuge som hjelpte dei.

– Det blei ein stålande 17. mai og dei gjorde ein kjempeinnsats. Det var ein vakker og verdig dag var til ende, og all ære og takk til dei som var i komiteen, ei stor takk dei for at dei ofra dagen til glede for oss alle.

Vårfin bjørk og flagg var oppsett rundt lokala, og det var små flagg langs heile vegen frå grendehuset til skulen der barneleikane var.

Dagen på Stadlandet starta med gudsteneste og etterpå var det kransepålegging ved bautaen og minnetavla som er reist til minne om alle som fekk si grav ute på havet.

– I år var det ekstra fint sidan det var Per Årvik som er 88 år som fortalde levande om Stavenes-ulykka. Eg trur det bleimange våte auge ved kyrkja då Per fortalde, sjølvopplevd og levande med enkle kvardagsord. To rosa-russ hjelpte Per med kransepålegginga, seier Vederhus.

Per Årvik stod for kransepålegginga utanfor kyrkja. Foto: Privat

Som vanleg stillte drillkorps og musikken opp og dei gjekk også til eldretunet og gledde bebuarane med musikk.

– Det var også eit musikkstopp i Korsen før toget gjekk innover til nyeskulen der barneleikane er. Nokre «hoppa av» toget ved grendehuset der rømegraut og gode kaker blei servert.

Erlend Åndal leia festen og det var drilloppvisning, konkurransar, vakker solosang av Ingrid Honningsvåg og festtale ved Sigbjørn Sjåstad.

Sjåstad snakka om at vi har ansvaret med å føre tradisjonen med å feire nasjonaldagen og tok innbyggarane med tilbake til korleis det var under krigen.

– Vi fekk verkeleg prøve å være okkupert. Skulehus, bedehus og private hus tok okkupantane i beslag i, etter deira behov. Flagget vårt blei forbode å bruke. Det blei vegsperringar med kontrollpostar, fortalde han.

Sjåstad formidla også den spontane gleda som kom då krigen tok slutt.

– Lat oss framleis halde saman og ta vare på vår nasjonale verdiskatt. Men vi må ta omsyn til våre nye landsmenn. Vi må få dei til å forstå verdien av den arven vi har, som har vore boren fram, generasjon etter generasjon, og som har vore til nytte og gagn for oss fram til no. Dei fleste av oss som er samla her i dag, har vorte sparte for krig i vårt nærområde, og lat oss håpe og tru at det kan vare, sa han.

Han trekte også fram det heilt lokale, gode samarbeidet på Stadt.

– La oss halde fram med å løfte ilag.

Og det var i grendehuset festkomiteen avslørte den spesielle avslutninga på feiringa med fellesbad i småbåthamna.

Ei verdig stund utanfor kyrkja. Foto: Privat

Toget med både drillkorps og korps. Foto: Privat