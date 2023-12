Kvar sjette nordmann oppgir at dei opplever einsemd og utanforskap i ganske eller svært stor grad i jula. Det kjem fram i juleundersøkinga til Frelsesarmeen utført av Opinion i desember.

– Det er lett å tenkje at juletida er knytt til noko positivt, men for mange er dette ei tid som bringar fram mange mørke tankar og ei forsterka oppleving av einsemd og utanforskap, seier assisterande sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

Folk har også fått dårlegare råd. No svarar ein av ti i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer at dei ikkje har pengar nok til å dekkje vanlege levekostnadar frå dag til dag. Prosentandelen har auka frå 7 prosent i august til 10 prosent i desember.

I same undersøking svarar ein av fem at dei vil vere mindre sosiale enn vanleg denne jula på grunn av økonomisk situasjon.

Frelsesarmeen deler ut mat og gåver i desember i tillegg til at dei arrangerer ei rekkje fellesskapsarrangement i jula. Herikstad oppfordrar folk til å løfte blikket, vere eit medmenneske og gi merksemd når ein kan.

– Treng du sjølv at andre er der for deg, prøv å be om hjelp. Mange ønskjer å hjelpe og mange treng hjelp, men det er ikkje alltid ein finn kvarandre, seier ho.

