Innen juni skal ressursgruppa legge fram et forslag om hvordan Nordfjordbadet kan realiseres

Ressursgruppa for Nordfjordbadet som skal bygges i Måløy reiste på besøk til Sunnmørsbadet i Fosnavåg og Ulsteinbadet i Ulsteinvik tirsdag. Innen juni skal gruppa legge fram et forslag til kommunestyret i Kinn om hvordan et badeanlegg i Måløy kan realiseres.