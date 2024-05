– Mange av Norges fjorddestinasjoner byr på en blanding av naturlig skjønnhet og kulturell rikdom, men åpningen av et vikingtidsmuseum har satt ett reisemål på må-besøk-listen for reisende foran mer kjente alternativer, skriver magasinet.

Stad kommune har selv delt artikkelen i Forbes på sine sider.

«Hvorfor Nordfjordeid bør være din neste norske fjorddestinasjon» lyder tittelen på saken. Foto: Faksimile

Magasinet Forbes er en amerikansk forretnings- og finanstidsskrift, kjent for sine årlige lister over økonomiske resultater som «Forbes 500», en liste over verdens største selskaper.

I artikkelen med tittelen «Hvorfor Nordfjordeid bør være din neste norske fjorddestinasjon» trekkes Myklebust-skipet på Sagastad fram som særlig besøksverdig.

Også Eidsgata anbefales leserne å besøke, sammen med Eid kirke.