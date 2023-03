Ankesaka har startet: Mener krav om å fjerne anlegget for blomkålkorallen sin skyld var feil

Miljødirektoratet tillot Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS f kun én produksjonssyklus og deretter fjerning av anlegget for godt. Oppdretterne tapte mot staten i tingretten. Nå anker selskapene dommen.