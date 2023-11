Fryktar den aukande retorikken om at eldre må ta ansvar for eigen alderdom skapar press

Helseminister Ingvild Kjerkol sa i eit intervju tidlegare i år at gamle folk frå no av må ta større ansvar for sin eigen alderdom. Denne utsegna meiner aldersforskar legg press på eldre om å vere suksessfulle.