Løfta saka

Bjørlo tok derfor dette opp i eit spørsmål til klima- og miljøministeren der han brukte vedtaket i Stad kommune som eit eksempel.

Han uttala mellom anna følgjande:

– Klima- og miljøministeren sa på NRK Politisk kvarter måndag at vi må slutte å bygge ned urørt natur for å realisere offentlege byggeprosjekt rundt om i landet, og at han er sikker på at det er noko alle kommunar ser og ønsker å bidra til. Det ville vere fint om Klima- og miljøministeren kan stadfeste at det er eit tydeleg råd han på vegner av Ap/Sp-regjeringa også vil gi til sine partifellar i Ap og Sp i Stad kommune.