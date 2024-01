Du kan kanskje ikkje byte ut broddane med solbriller, men sola ser ut til å vise seg over store delar av landet torsdag.

Ifølgje vakthavande meteorolog Dina Stabell ved Meteorologisk institutt ser det ut som torsdag blir den finaste dagen denne veka.

– Ja, det blir det. Torsdag blir ein super dag, i alle fall samanlikna med resten av veka, seier Stabell til NTB.

Men det gjeld å nyte sola medan ein kan. Allereie fredag er det over for denne gongen.

– Det er ein høgtrykksrygg som går ganske fort forbi, men vi får vere glad for éin dag. Men då blir det til gjengjeld ganske fint vêr i heile landet, seier meteorologen.

Rotete lågtrykk

Torsdag kveld og natt kjem inn eit nytt lågtrykk frå vest som vil gi nedbør. Nedbøren kjem først på Vestlandet og så på Austlandet utover dagen, medan nedbøren går nordover mot kvelden.

– Fredag kveld blir det litt lettare vêr i Sør-Noreg når lågtrykket flyttar seg lenger nord. Men på Vestlandet vil det halde fram med å henge igjen nokre byer også fredag, seier meteorologen.

Stabell seier lågtrykket som kjem er litt rotete og at siste rest av nedbøren kjem laurdag.

– Då vil det nok bli mest nedbør på Vestlandet og langs kysten vidare nordover. Austanfjells og i Agder ser det ut som det blir mindre nedbør, men det vil nok komme noko der også – men ikkje dei store mengdene.

– Det held eigentleg fram med mykje av det same på søndag. Det blir ganske mykje nedbør på Vestlandet og langs kysten nordover, medan det blir mindre austanfjells.

I tillegg vil det i helga vere ein del vind. Ifølgje Stabell vil det blåse mest på Vestlandet og nordover, medan det blir mindre vind på Austlandet.

Jojo-temperaturar

Temperaturane har dei siste dagane oppført seg som ein jojo fleire stader.

I helga var det temperaturar ned i 16 minus i Oslo, medan det måndag vart målt sju plussgrader, skriv NRK. I Odda i Vestland gjekk det frå minus 10 laurdag til 9 plussgrader måndag – og store delar av landet har opplevd det same.

Sjølv om vi ikkje vil oppleve dei same låge temperaturane, vil gradestokken vise temperaturar både over og under null dei neste dagane.

– Når lågtrykka kjem inn har dei med seg høgare temperaturar, men i bakkant av desse vil temperaturane gå ned igjen, seier Stabell.

– Det vil nok vere varierande temperaturar også framover, men det ser ikkje ut til at det blir dei veldig låge temperaturane med dei første. Men det vil nok gå litt opp og ned, seier meteorologen.

Over og under null

Det betyr også at det vêret som skaper hålkeføre for både fotgjengarar og bilistar kanskje vil halde fram.

– Det vil vere temperaturar over og under null dei neste dagane, så det er ei moglegheit for at det vil halde fram med å vere litt glatt. Viss alt smeltar forsvinn jo faren, men viss det framleis er mykje is igjen, vil det vere litt glatt framover òg, seier Stabell.

Vêrvinnaren i helga?

– Austlandet. Helga ser ut til å bli ganske grei for Austlandets del, seier ho.

Og skal ein gjere eit forsøk på å spå vêret endå lenger framover, ser det ut til at vêret vi har no, bit seg fast ei stund til.

– Det ser ut som det også neste veke blir mykje lågtrykksaktivitet. Lågtrykka ligg på rekke og rad på veg inn mot oss, og det vil halde fram med mykje av det same også neste veke.

