Kathrine har vore vêrfast på «feil» side av raset sidan søndag: Men no kan ho snart reise heim til pusane

Kathrine Berg, som driv gullsmedbutikken Bergart på Nordfjordeid, er ein av dei førti som blei evakuert etter at det i helga gjekk to ras langs Torheimvegen i Stad kommune. Tysdag melder Statens vegvesen at vegen er opna igjen.