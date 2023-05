Dobling i trafikksaker der det påvises kokain – se hvilke stoff som er vanligst

I en fersk rapport fra Oslo universitetssykehus kommer det frem at andelen av årlige trafikksaker der kokain ble påvist i blodprøver fra bilførere mistenkt for ruskjøring har doblet seg fra 2021. En økende trend kan også ses for de fleste andre rusmidler.