Det er NRK som har saka.

Ifølge professor Vegard Fykse Skirbrekk ved Columbia University og Nasjonalt senter for aldring og helse har Wiehe helt rett, og lister opp bedre hygiene, mye bedre diett, bedre kontroll på pandemier, vaksinering, antibiotika, færre som røyker og et langt bedre behandlingstilbud som viktige faktorer til et lengre liv.

Bare rundt hundre personer i Norge er 105 år eller eldre, skriver NRK i artikkelen om hvorfor folk blir eldre.

– Det er fortsatt veldig uvanlig. Levealderen har økt over lang tid, men at man når en så høy alder som 108 er fremdeles ganske sjeldent, sier Fykse Skirbrekk til NRK.

Odd Wiehe liker å være aktiv. Dette bildet publiserte Fjordenes Tidende i fobindelse med reportasjen da han ble 100 år. Foto: Privat

Wiehe er aktiv, liker å gå på kafé, trimme og stelle i hagen og huset, og anbefaler folk å spise fisk for å holde seg friske. Om sin høye alder sier han til NRK:

– Det er helt utrolig, jeg kan ikke si så mye annet.

I et tidligere intervju med Fjordenes Tidende forteller Wiehe at de daglige turene i trimløypa har holdt muskulatur og ledd i vigør, og at han er glad for at han har kunnet beholde sertifikatet så lenge som han har.

Men han innrømmer at når en blir over 100 så legger en ikke planer årevis fram i tid.

– Nei, jeg tar dagene som de kommer. Livet er fylt med så mange hendelser at der ikke er plass for nye ønsker, sa han til Fjordenes Tidende på 100-årsdagen for noen år siden.

Fjordenes Tidende besøkte Odd Wiehe dagen før han ble 100 år i 2021. Foto: Gjert Myrestrand