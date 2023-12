Sånn ser forslag til vedtak i styremøtet

1. Styret ber administrerande direktør arbeide vidare med å vurdere ei nedskalering av tenestetilbodet i Florø og avklare arealmessige forhold.

2. Saka skal leggast fram for styret for vedtak i januar 2024.

3. Det skal leggast vekt på god dialog med interne og eksterne partar i den vidare saksutgreiinga

Grunna den økonomiske situasjonen direktør for Medisinsk klinikk sett i gang ein prosess for å vurdere tenestetilbodet i Florø. Alle tenester utanom blodbank, ambulansestasjon og psykiatrisk klinikk er under vurdering.

Det er ulike årsaker til at dei tre siste funksjonane ikkje er til vurdering. 40 prosent av blodet

som Førde sentralsjukehus har i beredskap blir tappa i Florø. Det er ikkje mogeleg å flytte

aktiviteten til Førde utan meir ressursar, og grunna reisetid er det tvilsamt om blodgivarane vil følgje med. Ambulansestrukturen er avgjort i prehospital plan og der har stasjonen i Florø

ein viktig funksjon på fleire måtar. Tilbodet i psykiatrisk klinikk er vurdert som uaktuelt å flytte.

I hovudsak er det fire perspektiv som er vektlagt ifølge Helse Førde:

Tilbodet til pasientane

Tilsetteperspektivet, inkludert rekruttering

Økonomiske konsekvensar

Samhandling med legekontor og kommunale tenestene

Konkluderer med at det er forsvarleg

Adm. dir. i Helse Førde, Arve Varden, meiner dei gir eit godt tilbod til innbyggjarane i Florø i deira nærområde.

– Tilbodet er ei vidareføring, men for nokre fagfelt også ei utviding, av det som vart gjeve ved nærsjukehuset i byen. Med den økonomiske situasjonen som Helse Førde no er inne i, så må heile tenestetilbodet vurderast. Der det får minst faglege konsekvensar, vil tilbod vere mest utsett for endringar.

Gjennomgangen som avdelingane og seksjonane har gjort, meiner han viser at det vil vere fagleg forsvarleg å flytte medisinsk klinikk sine tenester i Florø til Førde.

– Samstundes vil det vere ei klar ulempe for dei som har nytta seg av tilbodet. Det inneber meir tid til reising, og at dei i større grad må ta fri frå skule og arbeid.

Varden meiner derfor at det må arbeidast vidare med å kartlegge konsekvensar for arealet før endeleg avgjerd vert fatta i denne saka.

– Leigekostnaden er så stor at arealløysinga vil ha betydning for sluttresultatet. Sjølv om det er forsvarleg å flytte tenestene, så må også nytten av å flytte kvart enkelt tilbod vurderast. Like eins ulempa for innbyggjarane, seier han.

Konklusjonen blir likevel dette:

«Arbeidet med å vurdere tenestetilbodet til Medisinsk klinikk i Florø har vist at det er forsvarleg og tenleg å flytte nokre av tenestene til Førde, sjølv om det vil vere ei ulempe for ein del av pasientane. Det må arbeidast meir med dei arealmessige forholda før endeleg vedtak.»