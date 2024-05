– Dette viser at folk utan å vite det kan sitje på nyttig informasjon for oss i leiteaksjonen etter den sakna mannen, seier politiet sin innsatsleiar, politioverbetjent Vidar Stavik.

Bildet turgåaren tok var teke kl. 14.47 fredag 10. mai. Då fotografen forstørra bildet tilstrekkeleg, kom den sakna Christoffer Ordahl fram i bakgrunnen.

Tidslinjer: Tavlene som blant anna viser tidslinjer, foto og kva den sakna Christoffer Ordahl hadde med seg. Foto: Bengt Flaten

Bildet viser at den sakna hadde ei såkalla zip off-bukse, der han hadde teke av nederste del av buksebeina. Og han hadde bretta opp ermane på den tofarga blå Dæhlie-jakka. Bildet viser at han står og ser på mobilen sin.

– Sjekk hytter og sel, og følg med på om hunden din oppfører seg annleis

– Vi ber andre som var i det aktuelle fjellområdet denne dagen ta ein ny kikk på bilda dei tok, for å sjå om den sakna personen kan ha blitt med i bakgrunnen. Samtidig ber vi eigarar av hytter, sel og andre bygg i området ta ein ekstra kikk i og rundt bygningane. Så er det fint om dei som går med hund i fjellet no og framover legg merke til om hunden har oppførsel utanom det vanlege. Vi tenkjer då på at hunden kan fange opp lukt. I så fall vil politiet svært gjerne bli kontakta på telefon 02800, seier Vidar Stavik.

Arbeidet med å spore aktiviteten frå den sakna Christoffer gjer at politiet seier han sannsynlegvis var rett nord for Hoven, på stinettet der, då mobiltelefonen gjekk tom for straum kl. 17.57 fredag 10. mai, og at han då truleg var på veg vestover.

– Han hadde då Google map og ulike kartsider oppe, seier Stavik.

Christoffer Ordahl hadde ein Iphone X med svart deksel. Denne er ikkje funne. Han hadde og med seg ei flaske Cola Zero som ikkje er funne, samt ein Corny Nuts and choc nøttebar. Om nokon skulle finne nokre av desse tinga i naturen er politiet og svært interesserte i tips.

Stavik fortel at politiet også vil sjå kven som parkerte på Opheim denne dagen, og ta kontakt med desse som har vore på tur i området.

Leiar: Ingeborg Nesheim er leiar i Stryn Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Bengt Flaten

Ca 40 deltek i leiteaksjonen laurdag

Laurdag morgon starta ny dag med organisert leiteaksjon i fjellet. Ingeborg Nesheim, leiar i Stryn Røde Kors Hjelpekorps, fortel om godt oppmøte av frivillige som deltek.

– Vi er ca 40 personar i aksjon, pluss ei drone som tek nokre område som er vanskelege å søke i for folk. Her er Røde Kors-mannskap frå store delar av gamle Sogn og Fjordane. Det er varmt, men tørt og gode leiteforhold med god sikt, seier Nesheim.