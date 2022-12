Elevene fikk spennende oppdrag fra akva-klassen

Elevene ved 2YSK Industriteknologi ved Måløy videregåande skule har på bestilling fra 2YSK Akva produsert to stativ for såkalte subsea-transpondere som skal foreta målinger av havstrøm over de to tersklene inn mot Skavøypollen på begge sider av Skavøya.