Er venta kraftig uvêr: Vil halde skulane opne så langt det går

Onsdag er det meldt om kraftig vind langs kysten, opp i stiv kuling frå sørvest. Dette gjer at dei kommunale skulane førebur seg på om dei må sende elevane heim. Per no er beskjeden at drifta skal gå som vanleg, men at dei skal følge med på utviklinga.