Klokka 09.03 fredag forsvann straumen for mange straumabonnentar ved Kalvåg i Bremanger.

– Vi fekk eit utfall i Kalvåg/Bremanger som førte til at om lag 1.000 kundar var utan straum i om lag sju minutt. Driftssentralen fekk kopla om, og mange fekk tilbake straumen kort tid etter. No klokka 10.15 er det 155 kundar som ikkje har straum. Desse har fått varsel på SMS om feilen, og om at det truleg vil ta mellom to til tre timar å reparere, seier Christin Aare i Linja til Fjordenes Tidende.

– Vi har montørar på staden som er i gang med reparasjonar. Årsaka til straumstansen var eit fasebrudd på ei linje ved krysset til Novelandet, legg Aare til.