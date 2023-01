Føraren hadde ikkje sikra lasta: – Stroppene låg berre lause oppå lasta

Statens vegvesen kontrollerte 605 køyrande på rv. 5 ved Florø for bilbelte, men berre to fekk bot. Dei sjekka også 18 lette køyretøy i ein trafikkontroll. Her blei ein førar meld til politiet.