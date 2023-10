Her er eg sliten etter å gjennomført berre nokre få testar. Foto: Privat

Kjellrun tar med seg lesarane på vegen til betre helse: – Dette kjem eg heilt, heilt sikkert til å angre på

Eg har lyst til å bli gammal saman med mannen min, Arne, og dei to gutane mine, Ask og Isak. 1. oktober var det akkurat eit halvt år til eg blir 50 år. No måtte eg ta grep.