– Det var nissemor som sa at det var lurt å ta Handel og kontor. «Då får du deg jobb, guten min, sa ho». Så raudnissen blei blåruss, humrar Bernard.

Han fortel at det sjølvsagt har kome greitt med å vere god på kalkulatoren og kunne ein ting eller to om økonomi, administrasjon og marknadsføring i jobben som nisse.

Men så er det noko med det havet då ...

– Det er noko eige med det å ha arbeidsplassen sin på sjøen. Det må no vere stas og gi ein slags fridomsfølelse, spekulerer Bertrand, som er så glad for at han får reise rundt i dekningsområdet til Fjordenes Tidende og kjenne sjøsprøyten i skjegget.

Medan han var på denne staden stakk han også innom ein artig lokal butikk.

Klarer du å sjå kvar Bertrand er?

Send svaret ditt til oss på fjt@fjt.no, via Fjordenes Tidende sin Instagram-konto eller kommenter under saka på Fjordenes Tidende si Facebook-side.

Svar på luke 6:

Innan klokka 24.00, 6. desember, hadde fleire hundre gjetta på kor Bertrand var i går på Facebook, og mange sende også inn svar via e-post og Fjt sin Instagram-konto.

Og ja, det stemmer at Bertrand hadde klart å sette seg fast i ei discgolf-korg på Moldøen, eller Lisje-Måløyna eller Øyna, om du vil.

Det hadde Lisbeth Mariann Nybakk gjetta heilt rett på, og ho er dermed så heldig at ho får ei lita Fjt-juleoverrasking. Gratulerer!