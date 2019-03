Vil satse på den nasjonale marknaden

pluss

Moderne Varme AS, lokalisert i Eid, gjennomførte tidlegare denne månaden ein emisjon der tre nye aksjonærar teikna aksjar.

Dette gjer selskapet for å styrke seg for ei utvida satsing.

Moderne Varme, med sine åtte tilsette, leverer varmeanlegg til større bygg, og har i snitt omsett for 11 millionar kroner per år dei siste åra. Florø-selskapet Niprox Technology AS har kome inn som majoritetseigar, og med frisk kapital vil dei saman med Moderne Varme satse for å bli leiande leverandørar av varmeanlegg.

– Dette er to sterke teknologibedrifter i Sogn og Fjordane, og eit samarbeid vil opne for utvida aktivitet. Vi er glade for å ha fått med Niprox som ein langsiktig investor på selskapet si vidare satsing, seier dagleg leiar i Moderne Varme, Bernt Festøy, i ei pressemelding.

Niprox Technology har 13 tilsette, og opererer opp mot dei same kundane som Moderne Varme. Selskapet leverer anlegg for filtrering av partiklar og fjerning av oksygen, og det brukast blant anna på varmeanlegg. Ettersom selskapa i lag kan levere eit komplett og samla produkt til kunden, reknast eit partnarskap å vere fordelaktig for begge partar. Synergiar i installasjon av anlegga vil også kunne gjere selskapa meir konkurransedyktige.

Niprox Technologys styreleiar, Kjartan Strand, har stor tru på Moderne Varme AS, og at selskapa vil styrke sin kompetanse og rekkevidde.

– Moderne Varme AS er ei bedrift som aktivt er med på å skape det grøne skiftet. Som totalleverandør av energisentralar, basert på eit unikt varmepumpekonsept, leverer dei teknologi som ligg fremst i verda. Vi i Niprox Technology gler oss til å vere med å følgje utviklinga til selskapet, seier Strand.