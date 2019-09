Valdebatt i Bremanger:

Krev midlar til oppstart på første strekning av Kystvegen no

Alle deltakarane i paneldebatten i Svelgen var klare på at strekninga Svelgen-Indrehus, den første strekninga på Kystvegen, ikkje skal utsettsast. Dei vil kjempe for oppstart snarast, mens fylkeskommunen har ønskt å utsette for å spare pengar.