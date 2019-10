Fikk pris for Barmøyferja

– Både revolusjonerende og tidsaktuelt

Under årsmøtet til Hurtigbåtforbundet HRF i Svolvær ble HRF-prisen 2019 tildelt Vidar Hop Skyssbåter AS for arbeidet med ferga som skal trafikkere Barmsund-Barmen i Selje kommune.