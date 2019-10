Krev at Kystvegen mellom Måløy og Florø også blir omkøyringsveg for E39

pluss

- I samband med at E39 fleire gonger i år har vore stengt på grunn av uvêr og flaum, så har det kome tydeleg fram at der er eit stort behov for omkøyringsveg gjennom fylket i retning nord-sør. Det er i denne samanheng viktig å påpeike at Kystvegen, fv. 614 og 616 mellom Florø og Måløy må verte ein slik veg. Kinn Sp vil vere pådrivar i denne saka og bringe den vidare til Vestland Sp og til det nye fylket Vestland som vegeigar, skriv Kinn Senterparti i ei pressemelding.