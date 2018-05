Dobbel dose lokaloppgjør

Sport

Kretsligaen, menn

Etter et knepent 1-2-tap i Vik sist helg står Tornado Måløy uten poeng etter tre serierunder i Kretsligaen. I fjerde forsøk fredag kommer Eid på besøk på Måløy stadion. Eid imponerte med 6-0-seier over Bremanger sist helg i det som var lagets første trepoenger for sesongen.

I fjor vant Eid begge kampene mot Tornado Måløy. På Måløy stadion endte oppgjøret 0-1 etter en sen scoring av Steffen Glosvik, mens Eid vant 4-0 på Eid idrettspark.

Bremanger står med 1-1-1 etter tre serierunder av årets sesong. Eid var flere hakk for sterke sist og vant til slutt 6-0, og det er nok en revansjesugen gjeng som løper ut på Bremanger stadion for første gang denne sesongen lørdag. Da står Skavøypoll på motsatt banehalvdel. De kommer fra 2-0-seieren over Studentspretten og statser på å fortsette den gode trenden inn mot 16. mai-oppgjøret mot Tornado Måløy på tirsdag. Da lagene møttes på Bremanger stadion i fjor endte oppgjøret 2-2, mens Skavøypoll vant hjemmemøtet 3-2.

Andre kamper:

Fjøra - Kaupanger (fredag)

Studentspretten - Florø2 (lørdag)

5. divisjon, menn

En sen scoring fra Joachim Raknes Forthun sikret ett poeng for Tornado Bergen i hjemmemøtet med Askøy sist fredag. Denne fredagen er det et bortemøte mot et annet Askøy-lag, Østsiden Askøy, som står på programmet for TBFK.

Andre kamper:

Djerv - Nordre Fjell (fredag)

Follese - Sotra2 (fredag)

Galgen - Skjergard (fredag)

Juristforeningen - Flaktveit (mandag)

6. divisjon, menn

Stadlandet/Åheim spiller sin andre kamp for sesongen fredag når de tar turen til Hyen. Hyen har spilt to kamper så langt i år og venter, som kveldens motstander, fremdeles på årets første poeng.

3. divisjon, kvinner

Et skadeskutt Tornado Måløy-lag tapte 1-2 hjemme for Vik forrige helg og står med kun ett poeng på sine første fem kamper av årets sesong. Søndag ettermiddag venter en tøff oppgave for Vågsøy-damene når de møter Kaupanger2 på bortebane. Sogningene har vunnet to av sine tre første kamper i år.