Forhåndsfavoritten innfridde forventningene i lokaloppgjøret

Sport

Gjestene var storfavoritter før møtet på Måløy stadion og innfridde forventningene med en full fortjent 4-0-seier.

Eid ledet 1-0 etter at Kristian Lefdal headet inn omgangens eneste mål etter et knapt kvarter. I løpet av ti minutter i andre omgang scoret Vebjørn Høynes to mål og satte et straffespark over mål. Eirik Wik Leite fastsette sluttresultatet til 4-0 med en fin avslutning i lengste hjørne.

Tornado Måløy hadde en rekke muligheter til å pynte på resultatet mot slutten av kampen, men i dag ville ikke ballen inn.

Eid klatrer dermed til 3. plass på tabellen. Avstanden opp til serieleder Fjøra, som slo Kaupanger 8-0 fredag kveld, er fremdeles fem poeng. I den andre enden av tabellen står TMFK fremdeles uten poeng etter fire serierunder. 16. mai er det Vågsøy-derby mot Skavøypoll, som lørdag møter Bremanger på bortebane.