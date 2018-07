Slik gikk det med de lokale lagene mandag

Sport

Gutter 15/16, 7er

Wissam Academy - Tornado Måløy 4-2

Tornado Måløy - Abildsø 2-3

Etter å ha hatt spillefri på åpningsdagen ble det to tap for TMFK-guttene mandag. Det betyr at blåtrøyene spiller B-sluttspillskamper fra onsdag. Tirsdag møter laget Bergsøy i kampen om 3. plassen i gruppen.

Åsane - Vanylven 1-3

Junior Football Academy Nepal - Vanylven 0-15

Etter full pott i det to kampene mandag skal mye gå galt for Vanylven tirsdag om det ikke skal bli A-sluttspill på sunnmøringene. Da må Vanylven tape med minst seks mål mot tabelltoer Tønsberg i tillegg til at Åsane vinner stort mot laget fra Nepal.

Jenter 15/16 år, 7er

Tornado Måløy - Norddal/Eidsdal/Geiranger 3-1

Etter én seier og ett tap så langt er TMFK-jentene nummer 2 i sin gruppe før de siste gruppespillskampene tirsdag. Vågsøy-laget må trolig slå gruppeleder Lørenskog i sin siste kamp for å avansere til A-sluttspillet.

Gutter 14 år, 11er

Eid - KFUM-Kam. Oslo2 1-0

Eid slo tilbake etter tapet i åpningskampen, men må trolig også slå gruppeleder Sortland i siste kamp for å ha håp om å avansere til A-sluttspillet.

Gutter 14 år, 7er

Tornado Måløy - Bremnes 10-0

TMFK er kvalifisert til A-sluttspillet etter to strake seiere. Laget møter Holmen i gruppefinale tirsdag og må vinne oppgjøret for å vinne gruppen.

Stord - Vanylven 0-0

Ett poeng mot Stord kan ha vært nok til å sikre Vanylven en plass i A-sluttspillet. Med fire poeng så langt er ett poeng mot gruppeleder Breimsbygda på tirsdag nok til å sikre laget en topp 2-plassering.

Jenter 14 år, 7er

Vanylven - Hareid 3-0

Alle lagene i gruppen står med tre poeng etter to spilte kamper og alt er dermed åpent før Vanylven møter Uskedal i siste gruppespillskamp tirsdag.

Fyresdal1 - Eid 0-11

Eid-jentene er klare for A-sluttspillet og vinner gruppen med minst ett poeng i gruppefinalen mot Seljord tirsdag.

Gutter 13 år, 9er

Eid - Bjørkelangen1 0-2

Til tross for dagens tap har Eid-guttene fremdeles alt i egne hender når de møter Røa2 i siste kamp tirsdag. Ett poeng vil være nok til å sikre en plass i A-sluttspillet.

Rolvsøy - Svelgen 1-4

Svelgen står uten poengtap så langt og tirsdagens kamp mot Heming blir én ren gruppefinale. Svelgen topper foreløpig gruppen på bedre målforskjell enn tirsdagens motstander.

KFUM-Kam. Oslo1 - Bremanger 1-2

Også det andre laget fra Bremanger kommune har vunnet begge sine Norway Cup-kamper til nå. Taper BIL med færre enn tre mål mot Stegaberg tirsdag er rødtrøyene garantert en plass i A-sluttspillet.