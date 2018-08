Kan de påføre serielederen årets første tap?

Sport

Kretsligaen, menn

Etter tre strake tap avsluttet Tornado Måløy vårsesongen med en uhyre viktig 5-0-seier over Dale på hjemmebane for en drøy måned siden. Anført av leiesoldatene Gisle Myhre, Martin Flåten, Joachim Raknes Forthun og Runar Televik Blaalid fra Tornado Bergen ble nedrykksrivalen ettertrykkelig satt på plass og TMFK er derfor på trygg grunn i Kretsligaen når man nå starter opp igjen etter ferien.

Lørdag kommer serieleder Fjøra på besøk. Flere av TMFKs leiesoldater er også tilgjengelig til dette oppgjøret, men de ubeseirede sogningene må likevel finne seg i å ha favorittstempelet på Måløy stadion.

Bremanger avsluttet vårsesongen med tre strake tap og ligger på den utsatte 10. plassen før laget åpner høstsesongen med bortekamp mot Årdal lørdag. Årdølene tok ferie med en fjerdeplass på tabellen og hjemme i Øvre Årdal står de med knallsterke 5-1-0 så langt.

Eid har noenlunde heng på serieleder Fjøra etter vårsesongen, og fem poeng kan gultrøyene hente inn med en sterk høst. Første utfordring for eidarane er på bortebane mot Florø2 lørdag. Florø-rekruttene slet i likhet med klubbens A-lag i vår og ligger nest sist på tabellen til ferien.

Florø spiller bortekamp mot Ullensaker/Kisa søndag og det kan tale for at det blir et svekket Florø2-lag som venter Eid i morgen.

Skavøypoll har spillefri i helgen, men skal mandag på langtur til Kaupanger. Vågsøy-laget avsluttet vårsesongen med et fyrverkeri av en fotballkamp mot Eid, men 6-7-tapet gjør at Skavøypoll er sist på tabellen når høstsesongen nå sparkes i gang.

Fire poeng fra oppgjørene mot Fjøra og Årdal i vårinnspurten gir imidlertid håp om at Skavøypoll kan bli det første laget som tar med seg poeng fra Kaupanger i år. Seks lag returnerte fra «skogen» uten poeng i vår.

Andre kamper:

Stryn - Dale (lørdag)

Studentspretten - Vik (lørdag)

5. divisjon, menn

Selje gjennomførte en oppløftende vårsesong og er nummer fire på tabellen halvveis i sesongen. Søndag åpner de høstsesongen med bortekamp mot et Stryn2-lag som kun vant to av ti kamper før ferien.

Andre kamper:

Førde2 - Sandane (søndag)

Fjøra2/Sogndal3 - Bjørn (søndag)

Jølster - Høyang (mandag)

Syril - Balestrand (onsdag)