Lørdag skal de kjempe seg til toppen igjen

Sport

Førstkommende lørdag finner en ny utgave av Troda Opp sted på Davik. Arrangørene opplyser at formålet med løpet er «å avholde en rettferdig konkurranse i god norsk idretts- og fjellånd».

Startskuddet går først for deltakerne i mosjonsklassen søndag, før konkurranseutøverne starter én time senere. Toppen av Troda ligger på 954 meter over havet.

Arrangørene opplyser at alle må stille med sekk på minst 2,5 kilo og oppladet telefon.

– I god norsk fjelltradisjon ferdes vi med varme klær og utstyr i sekken til å klare oss om noe uforutsett skulle skje, skriver arrangørene i invitasjonen til motbakkeløpet.

I fjor var det Rune Aase Kalhagen fra Eid Motbakkelag som var raskest av samtlige opp til Troda. Han brukte 48 minutter og 24 sekunder opp til toppen. Kvinneklassen ble vunnet av Eirin Aasen Kvalheim fra Måløy som satte ny løyperekord med tiden 56 minutter og 2 sekund.

NB! I fredagens papiravis kom vi i skade for å skrive at Troda Opp arrangeres søndag. Korrekt dato for motbakkeløpet er lørdag 11. august. Vi beklager feilen.