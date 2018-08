Ferdig som A-lagstrener etter svake resultat

Sport

Det melder firda.no tirsdag kveld.

Førde ligger nest sist i 3. divisjon avdeling 4 og har ni poeng opp til Tertnes på trygg grunn når elleve serierunder gjenstår.

Bjørn Totland har vært trener for førdianerne i halvannet år etter overgangen fra Eid. Sportslig leder i Førde Fotball, eidaren Thor Erik Nygård, avviser at Totland er sparket.

– Jeg, Bjørn og styreleder Arild Sandvoll hadde et møte mandag for å ha en gjennomgang av sesongen til nå. Der gikk vi gjennom med kritiske øyne hva som har gått gale. Der kom vi fram til alle sammen at et nytt ansikt kan være noe som kan få ut potensialet i laget. Det betyr at Bjørn trekker seg til side, og at vi får inn en ny trener på kort varsel, sier Nygård til firda.no.

Ny hovedtrener for Førde blir 30 år gamle Gisle Isene. Bjørn Totland, som har kontrakt med Førde ut 2018, blir være i klubben og skal jobbe med aldersbestemte lag og spillere.