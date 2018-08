Totaldominans var ikke nok

Sport

I et fryktelig vær på Måløy stadion var Tornado Måløy spillemessig klart best i møtet med bortesvake Vik lørdag ettermiddag. Det var likevel Vik som kunne gå til pause med en 1-0-ledelse etter en scoring midtveis i omgangen. Etter pause var det stort sett spill mot Viks mål. Sogningene hadde mer enn nok med å beine ballen unna og TMFK utlignet ved Stefan Misic da 20 minutter gjensto av kampen.

Flere mål ble det imidlertid ikke i Måløy for enten spratt ballen feil for vertene i Vik-boksen eller så var avslutningene for svake. Dermed måtte TMFK ta til takke med ett poeng i møtet med nedrykksrivalen.

I Bremanger var været like ille da vertene tapte 1-3 hjemme for Eid. Espen Rosø sørget for 1-0 til Eid mot sine gamle lagkamerater før Johan Skorge doblet ledelsen. Mats Førde Os sin redusering gjort at lagene gikk til pause på stillingen 1-2. Den andre omgangen forble målløs frem til ordinær tid var ute. Da fastsatte Daniel Haus sluttresultatet til 1-3. Like før den scoringen ble Bremangers spillende trener, Tore Rylandsholm, utvist etter å ha fått to gule kort.

Fredag sikret Skavøypoll seg et sterkt bortepoeng da de klarte 1-1 mot hjemmesterke Studentspretten i Sogndal. Kim-André Skavøypoll scoret Skavøypolls mål i en kamp der gjestene både brente et straffespark og fikk en spiller (Runar Skorge Stranden) utvist.

Selje var også i aksjon fredag. Det tapte hele 1-7 borte mot Sandane i 5. divisjon. Tobias Hoddevik scoret Seljes mål.