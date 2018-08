Sikra sigeren på overtid

Sport

Det var heimelaget som dominerte den første omgangen i lokaloppgjeret. Skavøypoll fekk nettkjenning to gongar i løpet av dei første 45 minutta, men begge gongar vart vertane avblåst for offside.

Det var eit friskare Bremanger som kom på banen etter pause, men vertane tok raskt over føringa i kampen igjen. Likevel var det gjestane som kunne notere seg det første målet i kampen, som Anders Midthjell sette inn, etter ei kontring.

Det var eit offensivt heimelag som pressa på for utlikning, og åtte minutt seinare fekk dei løn for strevet då Martin Nygård sette ballen i mål bak Bremanger-keeper Kenneth Fosse Elde.

Same mann sørga for at Skavøypoll fekk med seg tre etterlengta poeng då han på overtid sette inn vinnarmålet.

Lokaloppgjer var det også på Nordfjordeid i dag. Gultrøyene tok imot Tornado Måløy, og det vart ein tøff kamp for gjestane. Der i mot var det blåtrøyene som fekk den første nettkjenninga i kampen etter fire minutt då Jonas Våge kom aleine med keeper. To minutt seinare utlikna heimelaget ved Johan Skorge.

Vertane scora heile ni gongar til i oppgjeret, og dermed vart sluttresultatet 10-1. Stillinga til pause var 3-1.