– Vi er avhengig av livskraftige lokalsamfunn der vi er

Sport

Årlig deler Marine Harvest ut midler til lokale tiltak for barn og unge i kommunene selskapet har aktivitet i. Nylig ble det klart at lakseoppdretteren går inn med 75.000 kroner til ulike tiltak i Selje og Vågsøy.

– Vi i Marine Harvest er avhengig av livskraftige lokalsamfunn der vi er. Derfor har vi gjennom en årrekke støttet lokalsamfunn langs kysten. Hver dag utføres det aktivitet i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å skape livskraftige lokalsamfunn. Dette ønsker Marine Harvest å støtte opp om, sier driftsleder Gunnar Silden og regiondirektør Asgeir Hasund i en pressemelding.

Marine Harvest opplyser at de ønsker å være en støttespiller for aktivitet og engasjement som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode. De mener lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette.

Jørgen Blålid i Skavøypoll Idrettslag er svært fornøyd med at Marine Harvest blir med på spleiselaget:

– Dette er penger som bidrar til at prosjektet vårt med turvei og vannsportanlegg blir enda bedre. Planen videre er blant annet å bygge bro for landgang på Storodden og bygge rekkverk på flytebrygger. Vi er veldig fornøyd med at også Marine Harvest har valgt å støtte dette arbeidet, sier Blålid.

I tillegg til midlene til Skavøypoll, støtter også Marine Harvest Måløy Havfiskefestival, SIL United, Almenningen skytterlag, Flatraket Skytterlag og Stadlandet Skytterlag.