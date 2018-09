Storseier og stortap for de lokale lagene

Sport

På Eid stadion ledet hjemmelaget 4-0 til pause i Kretsliga-oppgjøret mot Dale lørdag ettermiddag. Etter pause fortsatte scoringsfesten og det sto til slutt 10-1 på resultattavla. Ifølge firda.no var det Simen Lefdal (3), Joakim Vedvik (3), Vebjørn Høynes, Espen Rosø, Jonas Heggen Trosdahl og Kristian Lefdal som scoret Eids mål, mens Andreas Heggedal reduserte for Dale mot gamleklubben.

Til tross for storseieren har Eid fremdeles ett poeng opp til Stryn som vant 4-0 på Skavøypoll stadion lørdag ettermiddag. Det var målløst til pause i Polljen, men fire scoringeri andre omgang sørget for en oppskriftsmessig seier til gjestene.

I Sogndal vant Studentspretten 5-1 over Bremanger etter at det også der sto målløst til pause. Anders Frøyen sto bak BILs i andre omgang, ifølge firda.no.

Etter TMFKs seier over Florø2 fredag er det etter helgens serierunde Bremanger og Skavøypoll som innehar de to plassene som for øyeblikket vil bety nedrykk til 5. divisjon. Begge lagene står med 13 poeng – to poeng bak TMFK. Dale og Vik ligger henholdsvis ett og to poeng foran Tornado Måløy etter dagens kamper.

Alle nedrykkskandidatene i Kretsligaen kan imidlertid glede seg over at Sogndal2 slo Øystese 3-1 på bortebane lørdag og med det tok et langt steg i retning fornyet kontrakt i 3. divisjon. Avstanden mellom Sogndal2 og nettopp Øystese på nedrykksplass er nå på fem poeng når syv serierunder gjenstår. Dermed ligger det an til at kun to lag rykker ned fra Kretsligaen denne sesongen.