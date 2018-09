Dramaet i bunnen fortsetter

Sport

På Måløy stadion tok Tornado Måløy i mot Studentspretten. For hjemmelaget, som i likhet med Skavøypoll og Bremanger kjemper for å unngå nedrykk, ble det nok en trist dag på jobb. Selv med flere store sjanser ville det seg ikke for det unge laget og gjestene fra Sogn stakk av med alle poengene etter 3-1 seieren i regnværet. Stefan Misic satte blåtrøyenes mål på straffe fire minutter før full tid.

Det eneste laget som er under Tornado Måløy i bunnen av tabellen er Skavøypoll. De møtte Dale borte, og gikk i ledelsen når det hadde gått fem minutter etter mål av Tor-Erik Tvendeseter Kupen. Det ble med den ene gangen. Vertene vant til slutt 5-2. Ole-Petter Listou Storeide puttet det andre for Skavøypoll.

Med tap for begge Vågsøy-lagene, ble det full klaff for Bremanger som tok i mot Kaupanger hjemme på Hauge. Laget fra Sogn ligger på fjerdeplass på tabellen så det var litt av en prestasjon av laget og kveldens mann, Anders Midthjell. På stillingen 1-1, med ni minutter igjen å spille, tok ringreven like godt å punkterte kampen med et hat-trick. Det siste målet var en perle av et frispark fra førti meter. Laget er dermed på sikker plass over nedrykksstreken.

Det beste av våre lokale lag, Eid, møtte topplaget Fjøra borte. Gultrøyene ligger på tredjeplass på tabellen, men ble for svake mot det suverene laget fra Sogndal. Ett mål i hver omgang av Vebjørn Høynes var det eneste gjestene fikk med seg tilbake til Nordfjord. Sluttresultatet ble 6-2.

Damelaget til Tornado Måløy skulle etter planen spille hjemme mot Kaupanger 2 i morgen (søndag), men kampen er av uvisse årsaker utsatt til en annen dato.