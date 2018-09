Sport

Laget møter Florø og Førde United i Nordfjordhallen lørdag ettermiddag.

– Det kommer tre tilreisende lag og det blir spilt totalt seks kamper i hallen i morgen. Vi håper at mange har muligheten til å komme og se på lagene, og at det blir mye folk i hallen, sier lagleder Anita Solberg, som forklarer at det blir åpen kiosk.

I tillegg til Førde United og Florø, så kommer Bergsøy til Nordfjordhallen lørdag.