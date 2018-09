Duket for fotballdrama i Bremanger

Sport

Kretsligaen, menn

Det er lenge siden mer har stått på spill i lokalfotballen i Ytre Nordfjord enn hva det gjør når Bremanger tar imot Tornado Måløy i Kretsligaen lørdag ettermiddag. Med 4-1-seieren over Kaupanger forrige helg klatret Bremanger forbi TMFK og opp på trygg grunn i Kretsligaen. Ett poeng skiller de to lagene når fire kamper gjenstår. Tornado Måløy klarte ikke å følge opp borteseieren over Florø2 da de møtte Studentspretten i Måløy sist helg. 1-3-tapet gjør at de ligger på direkte nedrykksplass før helgens kamper.

I Polljen skal Skavøypoll ta imot serieleder Fjøra lørdag ettermiddag. SIL tapte 2-5 for Dale forrige helg og ligger sist på tabellen før helgens kamper. Fjøra slo Eid 6-2 sist lørdag og nærmer seg opprykk til 3. divisjon. Stryn har syv poeng opp til serielederen når fire kamper gjenstår. I det motsatte oppgjøret mellom lagene, i sommer, imponerte Skavøypoll stort da de klarte 3-3 i Sogndal.

Mens begge Vågsøy-lagene er involvert i viktige kamper på banen denne helgen, er det vel så mye spenning knyttet til de ekstraordinære årsmøtene i klubbene søndag kveld. Der skal medlemmene i klubbene si ja eller nei til at man fra neste sesong samler ungdoms- og seniorfotballen i Vågsøy i én klubb.

Eid gikk på sesongens andre klare tap for Fjøra forrige helg (2-6), men har fremdeles både grepet om en topp 3-plassering og håp om å kunne hente inn 2.-plasserte Stryn som har to poengs forsprang. Lørdag er Eid vertskap for Årdal som kun har vunnet én av sine ni bortekamper denne sesongen. Årdølene slo for øvrig Eid 2-1 på hjemmebane i sommer.

Andre kamper:

Florø2 - Dale (lørdag)

Kaupanger - Vik (lørdag)

Stryn - Studentspretten (lørdag)

5. divisjon, menn

Selje har ikke vært i aksjon siden 1-6-tapet for Høyang for tre uker siden, og denne helgen skal seljeværingene på årets siste bortetur. Lørdag møter de Balestrand i Sogn før Selje forflytter seg til Førde hvor de møter Anga på søndag. Tre strake tap har gjort at Selje har mistet kontakten med topplagene i 5. divisjon, og det realistiske målet nå er en topp 4-plassering.

Andre kamper:

Fjøra2/Sogndal3 - Førde2 (søndag)

Jølster - Stryn2 (mandag)

Balestrand - Høyang (mandag)

Syril - Sandane (mandag)

Høstsesongen har så langt vært av det skuffende slaget for Tornado Bergen, som kun har tatt ett poeng sine siste fem kamper. Forrige helg ble det 0-3-tap hjemme for Østsiden Askøy. Fredag kveld har 8.-plasserte TBFK en tøff oppgave i vente når de skal til Åsane for å møte 2.-plasserte Flaktveit.

Andre kamper:

Østsiden Askøy - Skjergard (fredag)

Djerv - Askøy (fredag)

Follese - Nordre Fjell (fredag)

Juristforeningen - Sotra2 (lørdag)

Galgen - Nest-Sotra2 (mandag)

6. divisjon, menn

Tabelljumbo Stadlandet/Åheim er fredag kveld vertskap for Breimsbygda/Jølster2 og håper da å revansjere det pinlige 0-10-tapet for Haugen forrige helg. Samarbeidslaget i Gloppen er heller ikke på noen formtopp og har null poeng og 6-26 i målforskjell på sine siste tre kamper.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy slo Vik 1-0 på bortebane for to uker siden, men ble snytt for muligheten til å følge opp seieren da deres hjemmemøte med Kaupanger2 ble utsatt forrige helg fordi at sogningene ikke klarte å stille lag til kampen. Fredag kveld tar TMFK turen til Gloppen hvor de møter Sandane, som ligger plassert midt på tabellen.

Andre kamper:

Stryn - Førde (fredag)

Vik - Balestrand (fredag)

Sogndal - Jotun (fredag)

Kaupanger2 - Studentspretten (søndag)