Følgde kvarandre tett i kampen om viktige poeng

Sport

På ein vindfull og regntung Bremanger stadion var det dei blåkledde gjestane som kom best i gang. Etter 21 minutt sette Benjamin Frantzen inn TMFK sitt første mål for dagen. Det var gjestane som hadde medvinden og føringa i store delar av første omgang, men etter 34 minutt utlikna heimelaget på ei kontring ved Ahamadey Hussain. Stillinga var 1-1 til pause.

Etter sidebyte var det heimelaget som kom best i gang. Fire minutt ut i omgangen fekk heimelaget ballen i mål, men scoringa vart avblåst for offside.

Begge lag hadde sine sjansar, men gjestane var dei første som fekk utteljing i andre omgang også. Eit kvarter inn i omgangen sette Chris André Nore inn gjestane sitt andre mål. Fire minutt seinare utlikna Anders Frøyen for dei raudkledde, og stillinga var 2-2.

Ti minutt før full tid kunne det sjå ut til at heimelaget skulle få med seg alle tre poenga frå oppgjeret då Anders Midthjell var aleine med keeper og sette inn bremangarane si tredje scoring for dagen.

Gjestane gav seg ikkje og pressa på for ei utlikning, noko som gav resultat. To minutt etter at bremanngarane jubla for å ha gått opp i leiinga sette Benjamin Frantzen inn si andre scoring i kampen. 3-3 vart sluttresultatet i Bremanger.

Skavøypoll tok i dag imot Fjøra, og heimelaget fekk det tøft mot serieleiaren. Heimelaget klarte å stå imot fram til det var spelt 41 minutt. Stillinga var 0-1 til pause.

Andre omgang hadde knapt kome i gang før polljarane utlikna ved Kim André Gangeskar.

72 minutt ut i andre omgang gjekk serieleiaren igjen opp i føringa etter at sogningane scorar på ei straffe. 20 minutt seinare, på overtid, auka serieleiarane til 1-3, som også vart sluttresultatet.

På Eid idrettspark var det Årdal som var motstandar for gultrøyene i ettermiddag, og det var heimelaget som kom best i gang. Dei gjekk opp i føringa etter 27 minutt då Vebjørn Høynes sette eit frispark. Fem minutt før pause dobla eidarane leiinga ved Jonas Heggen Trosdahl. 2-0 var også stillinga til pause.

I andre omgang reduserte årdølene til 2-1. Fleire scoringar vart det ikkje i oppgjeret på idrettsparken, og gultrøyene fekk med seg tre poeng.

I dag spelte Selje sin første kamp på tre veker, og det vart eit målrikt oppgjer mot Balestrand. Sluttresultatet vart 4-5. I morgon møter seljeværingane Anga i Førde.

Tornado Måløy sitt damelag besøkte fredag kveld Sandane. Heimelaget leia 3-0 til pause, men i andre omgang reduserte gjestane to gonger ved Cathrine Eriksen Vedvik og Christine Lothe Fjugstad. Sluttresultatet vart 3-2 på Sandane Idrettspark.