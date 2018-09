Laget fekk ein god start på heimebane

Sport

Turneringa gjekk føre seg i Nordfjordhallen, og ifølge arrangørane var det godt oppmøte frå publikum og god stemning i hallen.

Motstandarane til Skavøypoll United var Førde og Flora. Skavøypoll vann mot Florø (10-6) og mot Førde (10-5) i første serierunde. Bergsøy stilte også lag i serieopninga.

Sikret seg pokal i Bergen Skavøypoll United vant alle sine gruppespillskamper på turen til Bergen.

I Nordfjordhallen vart det spelt seks kampar totalt, tre ordinære kampar og tre kampar med firar-handball.

Skavøypoll United vart etablert i fjor haust, og spelte sine to første kampar i februar. Kamp nummer tre og fire vart spelt i april, og no er laget i gang for fullt i gullserien.

Tidlegare i år fekk Skavøypoll Idrettslag Inkluderingsprisen for 2017 i Norges Håndballforbund Region Vest. I grunngjevinga heitte det blant anna at «Skavøypoll IL vant prisen for å ha etablert et tilrettelagt håndballtilbud i samarbeid med Vågsøy kommune og har i dag et lag med 12 spillere. Laget spiller i gullserien.»