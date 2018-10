Nedrykksdramaet held fram

Sport

Tornado Måløy reiste laurdag ettermiddag til Stryn, og vertane vart for sterke for blåtrøyene. Heimelaget leia 2-0 til det var spelt 70 minutt på Stryn stadion. TMFK reduserte på ei straffe ved Stefan Misic, og det vart igjen spenning i kampen. Men det vart med det eine målet for gjestane frå ytre, og sluttresultatet vart 2-1.

Skavøypoll hadde før dagens kamp mot nedrykksrival Vik 13 poeng, og låg sist på tabellen i Kretsligaen. Skjebnekampen endte med tre viktige poeng til polljarane, som framleis ligg sist på tabellen, men som no har kontakt med dei tre andre laga som kan rykke ned. Målscorarar for Skavøypoll var Jon André Thue og Erik Sandal. Eit sjølvmål av Vik-spelar Henrik Holmberg sørga for at vertane vann 3-0.

Ifølge firda.no vann Bremanger i ettermiddag 3-1 over Dale i Svelgen. Målscorarar for heimelaget var Martin Klakegg Hauge, Vidar Senneset og Simen Svarstad.

Eid tok også tre poeng laurdag ettermiddag då dei vann 3-2 over Kaupanger i Sogn. Dette betyr at Eid ligg på andreplass på tabellen med lik poengsum som Stryn, men med betre målforskjell. Målscorarar for gultrøyene var Marius Henriksen, Vebjørn Høynes og Kristian Lefdal.

Etter dagens kampar står Skavøypoll med 16 poeng, Vik 18 poeng, Tornado Måløy 19 poeng og Bremanger med 21 poeng.

Du kan lese meir om lokalfotballen på fjt.no måndag og i Fjordenes Tidende tysdag.