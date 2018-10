Kjenner seg ikke igjen i beskyldninger

Sport

«For det første skulle vi gjerne ha sett at Fjordenes Tidende gav oss og/eller de aktuelle, men ikke navngitte TMFK-spillerne, muligheten til å svare på beskyldningene fra Myre i samme avis.

Så til uttalelsene fra Myre: Etter en lang og spennende nedrykkskamp er det forståelig at lørdagens utfall frembrakte glede i Tornado Måløy og skuffelse i Skavøypoll.

At reaksjonene i vår klubb også ble påvirket av Skavøypolls nei til en sammenslåing er like naturlig. Spillerne på vårt herrelag ønsket, som våre øvrige medlemmer, en sammenslåing og skuffelsen var også stor blant dem da det ble klart at sammenslåingen ikke blir en realitet.

Våre spillere skal alltid utøve fair play både på og utenfor fotballbanen, og dersom noen mener våre spillere har brutt de retningslinjene ber vi om at man kontakter oss på styret@tmfkfotball.no.

Beskyldningene om manglende fair play fra våre spillere og ledere i sosiale medier etter lørdagens kamper kjenner vi oss derimot ikke igjen i.

Ei heller Myres ubegrunnete påstander om «samholdet og miljøet» i TMFK.

Som tidligere annonsert skal vi nå gjennomføre satsingen som lå i sammenslåingsavtalen med Skavøypoll på egen hånd. Det innebærer blant annet en styrket A-lagssatsing på herresiden med mål om igjen å ha Nordfjords beste herrelag. Tornado Måløy er naturligvis interessert i å knytte til seg spillere som kan bidra til at vi når denne målsetningen.

Hvem som blir en del av vår spillerstall for 2019 vil derimot til syvende og sist være opp til vårt trenerteam å avgjøre.

Vårt arbeid mot sesongen 2019 er godt i gang og vi ønsker Skavøypoll lykke til med planleggingen av sesongen 2019.»