Har satt sammen nytt trenerteam

Sport

- Arbeidet med en styrket sportslig satsing og en profesjonalisering av Tornado Måløy Fotballklubb er godt i gang. I dag er vi i styret strålende fornøyd med å kunne offentliggjøre at Erik Sandal blir hovedtrener for Tornado Måløys herrelag i Kretsligaen neste sesong. Erik starter i trenerjobben 19. november 2018 og får med seg Vidar Sandal, Jon Georg Rutledal og Kristian Andal i trenerteamet, heter det i pressemeldingen.

Videre i pressemeldingen skriver styret:

Med dette teamet mener styret at vi har samlet den fremste fotballfaglige kompetansen i Vågsøy kommune, og vi er henrykte over at disse har sagt ja til å lede satsingen rundt vårt herrelag.

Teamet kommer også til å være sentrale i arbeidet med å umiddelbart legge til rette for sportslig utvikling i de øvrige lagene i Tornado Måløy Fotballklubb, og i arbeidet med å planlegge nye tiltak iklubben. Mer informasjon om sistnevnte vil bli kjent i løpet av de neste ukene.

- Jeg gleder meg til treneroppgaven. Vi har en stor utfordring på det sportslige plan, men jeg håper og forventer at spillerne er interessert i å utvikle seg. Jeg har fått et godt inntrykk av klubben gjennom den dialogen vi har hatt. Alle i styret og støtteapparatet virker veldig motivert for å utvikle lag og klubb. Har vi fokus på fellesskap, samhold og hardt arbeid, vil det gi utvikling, sier Erik Sandal.

Styret vil nå bruke tiden fremover på å rekruttere trenere/oppmenn til våre øvrige lag og eventuelt ytterligere personell til støtteapperatet rundt herrelaget.

Samtidig har vi startet en prosess med målsetting om at klubben i løpet av 2019 kan ansette en person i en fulltidsstilling knyttet til sportslig utvikling.

Videre vil vi, som et ledd i vår satsing for å løfte Vågsøy-fotballen, kontakte Skavøypoll for å se på hvordan vi gjennom ulike samarbeid sammen kan nå dette målet.

- Jeg håper at jeg kan være en brobygger til Skavøypoll og bidra til at man får ut potensialet som ligger i Vågsøy-klubbene, avslutter Erik Sandal.

Vi tar sikte på å presentere flere nyheter knyttet til satsingen i løpet av de neste ukene.