Sport

Den tidligere Skavøypoll-spilleren gir seg i Brann etter årets sesong.

Det melder TV2 Sporten og BA.

Ifølge disse to skal Larsen ha fått et tilbud, men takket nei.

– Ruben Kristiansen ute av kontrakt. Så har du Samuel Sahin-Radlinger. Han er ute av kontrakt og Peter Orry Larsen er også ute av kontrakt. Det noen ting vi må få klarhet i, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV2.

Har forlenga med Brann Azar Karadas (37) frå Nordfjordeid blir å sjå i Brann-drakta også i 2019.

På spørsmål om han ønsker å ha dem med videre svarer treneren at:

– Det er slike valg vi må ta. Radlinger er en vi vil ha med videre – men så spørs det hvor mye det koster. Og Orry Larsen har fått et tilbud han har takket nei til, og det er noe vi respekterer. Det spørs hva som skjer her. Det er gode gutter som har gjort en fantastisk jobb for oss. Så kan det være andre som er på vei ut av andre årsaker, svarer Nilsen.

Til tross for bare ni starter i serien i år, har Larsen scoret fem mål, skriver BA.

Polljaren har scoret ni mål på 46 kamper for Brann.