Sport

– Azar og Ingrid er en type fotballspillere som vi trenger flere av. De er gode rollemodeller, har gode holdninger, og er eksemplariske forbilder for yngre spillere i klubben – men også for ungdom landet over, sier ambassadøransvarlig i MOT, Ingrid Ness Rolland, til mot.no.

Årets vinnere er fotballspillere fra Eliteserien og Toppserien, og prisen blir delt ut i samarbeid med NISO, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.

Kriteriene for å vinne den prestisjetunge prisen er ifølge MOT at den skal gå til spillere som er bevisst sin rolle som forbilde for barn og unge, bryr seg om medspillerne sine og viser respekt for både dommer og motspillere.

Eidaren Azar Karadas som spiller i Brann ble stemt frem av spillerne i Eliteserien.

– Tusen takk, dette er en pris jeg setter veldig veldig høyt. Det er en del av meg å inkludere alle. Så tusen takk igjen, sier han til mot.no.

Azar Karadas ble nominert på følgende grunnlag:

«En klassiker og et ikon av en fotballspiller. En fighter som står opp for sine både på og utenfor banene. Azar går foran som et godt eksempel både på trening, privat og i kamp og fremstår som et forbilde og veileder for nye spillere. Han lever ut MOT verdiene gjennom sitt oppriktige engasjement og mange baller i luften.

Azar har blant annet vært dedikert veileder for overvektige, inaktive supportere gjennom sitt engasjement i EuroFIT. Et 11 ukers vellykket prosjekt der flere faktisk endret sin livstil og flere meter livvidde forsvant. I tillegg til å være natteravn i sitt nærområde, trener for hele to fotballag: Bjarg Gutte 8 og 12 og har fire år på rad øst av sin erfaring og kompetanse til fotballglade islandske barn i alderen 7-15. Han har ved flere anledninger også vært på spillerbesøk ved barneklinikk og energisenter for å glede både små og store. En lege mente at en av hans pasienter hadde markant helseforbedring etter møte med den sympatiske fjordingen.

Azar har også på eget initiativ tatt kontakt med idrettskretsen i Hordaland for å høre om han kan bidra til økt inkludering og trivsel blant nyinnflytta barnefamilier fra utlandet. Der han ønsker å bistå med kjøring, henting, utstyr til fritidsaktiviteter, knekke de sosiale kodene og rett og slett være en støttespiller for barnefamilier som er nye i landet og nabolaget.

En mann med hjertet på rett sted. Han er omtenksom, raus og snill og en erfaren spiller som når mange gjennom sitt oppriktige, engasjement og personlighet.»