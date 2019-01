Klar for EM i luftvåpen

Sport

Sammen med fem andre skyttere er Reksten del av juniorene som stiller i riflekonkurransen.

– Vi har gjennomført uttak i henhold til uttakskriteriene vi presenterte i høst og er veldig fornøyd med troppen vi sender til Osijek. Det ble hard kamp om et par-tre rifleplasser i troppen etter fremragende skyting i Kisen Open, men etter gode diskusjoner mellom trenere og sportssjef, med godkjennelse fra Toppidrettskomitéen er vi nå i havn med første uttak. Det er kun på pistol junior vi nå holder åpent i noen dager til, sier sportssjef Tor Idar Aune til nettstedet skyting.no.

– Det er viktig for oss å prioritere juniorene i internasjonale mesterskap, dette er framtida for Skytterlandslaget. Etablerte seniorer som Jenny Stene og Henrik Larsen er eksempel på skyttere som har fått meget god utvikling gjennom disse mulighetene de siste årene. Derfor sender vi fullt riflelag og åpner for flere pistolskyttere på juniorsida også i dette EM. Satsingen på de unge er en bevisst satsing for å bli en av de ledende skytternasjonene i verden, sier sportssjefen, sier sportssjefen videre.