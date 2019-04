Målet er at enda flere skal «hive seg på» karusellen

Sport

LØPING: Nordfjordkarusellen holder fortsatt koken etter snart tre tiår. Også i år blir det syv konkurranser.

Karusellen har blitt et fast vårtegn med oppstart i april og så samles de løpeglade til konkurranser helt frem til høsten.

– Karusellen startet opp i 1992 og går dermed for 28. gang, forteller Inge Asbjørn Haugen i en pressemelding.

Eidaren, med rundt 600 maraton på samvittigheten, er primus motor for karusellen.

Han sier følgende om bakgrunnen for at den ble startet:

– Nordfjordkarusellen er et samarbeid mellom flere lag i Nordfjord for et bedre og mer interessant løpsmiljø.

Førstkommende søndag går startskuddet for første løp, der IL Brodd og Sørstranda Rundt er først ut.

– Det blir tidlig start også i år, konstaterer Haugen.

Neste konkurranse er KM i terrengløp 13. april (Fjellhug/Vereide IL), og så følger Postvegløpet 5. juni (Markane IL), Stadlandet rett vest 10. juni (Stadlandet IL), Heiamila 21. august (Heia IL) og Over Brekka 25. august (Haugen IL), før karusellen avrundes med Nord-strandsløpet 29. september (Fjellhug/Vereide IL).