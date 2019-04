Arrangerer terrengløp for sekstiande gong

Sport

LØP: Det kan feirast jubileum når det tradisjonsrike 1. mailøpet går av stabelen på Åheim.

For sekstiande gong sender ein store og små løparar ut i løypene kring Olivinhallen, og det må sjølvsagt markerast.

– Det vert først og fremst T-skjorte til alle, både løparar og funksjonærar, spandert av dei tre store og trufaste sponsorane våre. Går det som planlagt vil dei også spandere gratulasjonskake, seier leiar i friidrettsgruppa, Ole Magne Kvalsvik, i ei pressemelding.

Når dei seier at ein spring ut i løypene kring hallen for sekstiande gong, er dette sjølvsagt ikkje heilt rett. Her har ein halde til sidan hallen kom opp i 1998, då ein flytta løpet frå å ha utgangspunkt på skulen.

– No har ikkje eg vore med alle seksti åra, sjølv om enkelte sikkert trur det, men på 60-talet og til skulen vart bygd først på 70-talet, var vel utgangspunktet på ungdomshuset i sentrum, med løyper utover mot Saltvika. Den første vinnaren, i 1959, var Stig Rekdal frå Larsnes, i si tid landslagsløpar og med tre NM-gull midt på sekstitalet, fortel Kvalsvik.

Dei som reknar nøye vil no seie at med første løp i -59, vert løpet arrangert for 61. gong. Men dette har si gode forklaring.

– Ja, i 1965 vart ikkje løpet arrangert, fortel Kvalsvik.

Deltakinga har variert gjennom åra, der det i 70-åra kom bussar med deltakarar frå klubbar som Hødd, Eid, Larsnes og Leirgulen. Eit av dei store åra var 1981, då tre løparar i norgestoppen stilte på startstrek. Peder Arne Sylta vann føre Jostein Vartdal og Vicente Modahl.

Då var det likevel berre seksten seniorløparar og totalt 132 løparar som stilte, av dei atten rekrutt gutar. Spesielt ut over 90-talet vaks mengda av rekruttar til godt over hundre på det meste, og det vart også meir allment akseptert å stille som senior- og veteranløpar utan å vere heilt i lokal toppklasse. Det gjorde at løpet på 2000-talet svinga seg opp på over 200 deltakarar. Rekorden vert rekna i 2010, med 237 deltakarar.

– Men av dei var det berre 25 deltakarar i junior senior og veteran, så det er klart at dei yngste klassane utgjorde mykje. No har vi lågare barnetal og ikkje så mange i desse klassane. Til gjengjeld hadde vi i fjor all time-high, som det heiter på nynorsk, med heile 43 deltakar i vaksenfeltet. Ikkje minst hadde vi seks utøvarar i kvar av klassane menn junior og kvinner junior, der vi også fann damevinnar Elisabeth Hovdevik frå Åheim og fleire sporty kvinner frå Bryggja.

Herreklassa vart i fjor vunnen av Kristian Nedregård, med frå før tolv sigrar i løpet bak seg, og som etter eit par års opphald var attende og vann løpet på ny. Han hadde også med seg eit par av brørne og ein annan lokal toppløpar, Marcus Megrund frå Valder. Men på grunn av sein påske er i år Valderløpet lagt til 1. mai. Det skal difor litt til om desse kjem til Åheim i år, og Kvalsvik er litt usikker på kva ein kan vente i klassane for vaksne.

– Eit godt felt kan vi håpe på, særleg av nordfjordingar. Almenning IL har dei siste åra særleg vore aktive med opp mot tretti deltakarar på det meste.

I dei yngre klassane trur Kvalsvik derimot at ein kan få med enno fleire enn i fjor, trass i låge barnetal i kommunen.

– Vi har fått positive signal frå trenarar og oppmenn i lokale klubbar som Vanylven FK, Selje og Stadlandet om at dei vil oppmode spreke fotballspelarar om å melde seg på. Kanskje kunne vi også gjere litt ekstra stas på laget som klarer å stille med flest spelarar?