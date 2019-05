Dominerte på hjemmebane

Sport

To av våre lokale lag var i ettermiddag i aksjon i runde tre av Kretsligaen.

På Eid idrettspark tok hjemmelaget imot Årdal som har vunnet begge sine foregående kamper. Mot Eid ble de derimot for svake. Guttene til Dan Jøran Hafsås dominerte store deler av banespillet, og selv om gjestene var farlig frempå ved et par anledninger lå det lenge i kortene hvor poengene skulle ende opp. Etter seks minutter satte Markus Henriksen inn kampens første. Når halvtimen var spilt sørget Johan Skorge for økt ledelse til pause. Fire minutter etter hvilen reduserte Årdal og kom litt mer inn i kampen, men bare fire minutter etter det igjen satte Skorge inn sitt andre for dagen og satte sluttresultatet.



Bremanger møtte Kaupanger borte og måtte ta den lange turen tilbake til kysten med null poeng i sekken etter å ha tapt 1–0 i favør vertene. En rekke diskutable dommeravgjørelser ble ifølge rødtrøyene tungen på vektskålen, og laget måtte avslutte kampen med ni spillere på banen.



I går kveld tok Skavøypoll imot Sandane til årets andre hjemmekamp i femtedivisjon, og er etter seieren der fortsatt ubeseiret etter tre kamper. Kim Andre Gangeskar (2) og Magnus Sivertsen Nore scoret målene i kampen som endte 3–2.

I morgen går kretsligaens siste kamp av stabelen når Tornado Måløy tar i mot Florø2 på Måløy stadion. I femtedivisjon møter herrelaget til Selje Studentspretten2 på Selje idrettspark, før damelaget sin jakt på tre poeng fortsetter mot Balestrand.